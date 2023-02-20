انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إيلاء الثروة المائية أولوية كبرى في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب رشيد، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل في قصر بغداد، لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، وأكد ضرورة إيلاء الثروة المائية أولوية كبرى في العراق لأنها تُمثل عصب الحياة والزراعة في ظل التغيرات المناخية القاسية التي يعاني منها العالم أجمع، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود من أجل الحفاظ على الموارد المائية في البلاد".وأشار إلى "ضرورة إشاعة ثقافة ترشيد استهلاك المياه ووقف الهدر وإنهاء التجاوزات القائمة على مياه نهري دجلة والفرات، إلى جانب سن التشريعات والقوانين الضامنة للأمن المائي والزراعي في البلد، لافتاً إلى أننا نحتاج لخارطة طريق لتنفيذ برامجنا وخططنا في هذا القطاع، حيث لدينا إمكانية لخزن كميات كبيرة من المياه وبناء نواظم على نهري دجلة والفرات لتوزيع المياه بانسيابية".

ونوه إلى "أهمية الحوار الفاعل والجاد مع دول الجوار لضمان حصة عادلة للعراق من المياه، وبما يضمن عدم الإضرار بأي طرف، والعمل على إيجاد سبل تعاون وتنسيق مشترك وتبادل للخبرات".

وأكد "ضرورة البدء في تحسين الوضع الزراعي والمائي من خلال ثورة شاملة تشمل طرق الري الحديثة وغيرها، وإقامة المشاريع الضرورية في منطقة الأهوار، مشدداً على أن قضية البيئة تشكل أولوية لدينا، ومنوها إلى أن المياه الجوفية ليست ملكنا فحسب وإنما هي حصة للأجيال القادمة".

من جانبهم، أبدى أعضاء لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، "تقديرهم العالي لرئيس الجمهورية على اهتمامه الكبير بملف المياه في البلد، مُثمنين طروحات الرئيس حول الموارد المائية المحلية وكيفية الحفاظ عليها".

وأكد أعضاء اللجنة، أن "ملف المياه مهم وأساسي لارتباطه بالأمن الغذائي، مشددين على أهمية المضي قدما في تشريع قانون المجلس الأعلى للمياه والقوانين اللازمة لدعم قطاعي الزراعة والمياه، وبذل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والمائية والعمل على استثمار المساحات الواسعة من الصحراء زراعيا".