انت الان تتابع خبر السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل اليوم، وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم والوفد المرافق له، إذ جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها".

ونقل بيرم إلى السوداني، "رسالة خطية من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ثمّن فيها المواقف الأخوية للعراق، داعياً السوداني إلى زيارة لبنان لبحث المزيد من ملفات التعاون المشترك".



وشهد اللقاء "التباحث في تنمية التعاون المشترك في مجالات تبادل المنتجات الزراعية وتبادل الخبرات في مجال الموانئ، واستكمال العمل في مجال منع الازدواج الضريبي، والتبادل في مجالات التدريب، والأنشطة الاقتصادية".

وحمّل رئيس مجلس الوزراء، الوزير اللبناني "تحياته إلى ميقاتي، معرباً عن رغبة العراق في توسعة التعاون مع لبنان، في مختلف المجالات والصعد".

