انت الان تتابع خبر الريال الإيراني يواصل انهياره أمام الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت بيانات نشرها موقع بونباست الإلكتروني على الإنترنت الذي يجمع بيانات أولاً بأول من مراكز صرافة إيرانية، أن العملة المحلية هوت إلى مستوى متدن قياسي جديد أمام الدولار بلغ 501300 ريال.

وعلى مدى الأشهر الستة الماضية فقدت العملة الإيرانية نحو 60 بالمئة من قيمتها وفقا للموقع الإلكتروني.



وقال البنك المركزي في تلك الأثناء إنه سيفتح مركزا جديدا لصرافة العملات الأجنبية لتسهيل الوصول إليها وزيادة كميات التحويلات الرسمية.