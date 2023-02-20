انت الان تتابع خبر السوداني يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند: التنوع الديني ثروة للعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل، سلطان طائفة البهرة في الهند مفضل سيف الدين، والوفد المرافق له، إذ رحب بالوفد الضيف، وأكد أن العراق يمتلك ثروة حقيقية تتمثل بالتنوع الديني والإثني الغني، وهو ميزة لهذا الشعب جعلته منفتحاً على جميع شعوب العالم وثقافاتها، ومتبنياً قيم الحوار البنّاء بين الأديان والطوائف".وبين رئيس مجلس الوزراء، أن "العراق يرحب بالتواصل الثقافي والإنساني النبيل، وقد انتهج خطاب الاعتدال والتقارب في مواجهة خطاب الكراهية والتطرّف، بوصفه مساراً لترسيخ السلام والتعايش في أرجاء المنطقة والعالم".

من جانبه، أعرب سلطان طائفة البهرة، عن "شكره حسن الضيافة والاستقبال، وعبّر عن اعتزازه بزيارة العراق، أرض الأنبياء والأوصياء، ومرتكز التنوع الحضاري والديني".