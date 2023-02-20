انت الان تتابع خبر البيت التشريعي .. جدول الاعمال يتضمن مشاريع قوانين خالية من الجدوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - من دون ادارج القوانين المهمة، يواصل مجلس النواب عقد جلساته لقراءة بعض القوانين. فالفصل التشريعي الاول لايزال ينتظر قانون الموازنة العامة فضلا عن انهاء التعديلات على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، قوانين ينتظرها الجميع بفارغ الصبر كونها ستسهم في حل بعض المشاكل المجتمعية والسياسية والاقتصادية .اغلب القوانين التي تدرج على جدول اعمال الجلسات مرحلة من الحكومات السابقة ، فيما تحتض ادراج البرلمان اكثر من مئة وسبعين مشروع قانون لم ينفض المجلس عنها الغبار ، فيما يرجح برلمانيون حسم جميعها بعد الأنتهاء من التصويت على الموازنة.