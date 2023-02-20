انت الان تتابع خبر علاوي وعبد المهدي يؤكدان: خطوات الإصلاح السياسي تبدأ بتعديل الدستور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف الوطنية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "علاوي استقبل في مكتبه رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي".

وأضاف، أن "خلال اللقاء جرى الحديث عن الأوضاع في العراق والسبل الكفيلة بتحقيق الاستقرار بالإضافة الى دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري ودعم جهودها في مكافحة الفساد".



وبحسب البيان، ناقش اللقاء "مقترح التعديلات الدستورية"، مؤكدا علاوي ان "أولى خطوات الإصلاح السياسي الحقيقي يجب ان تبدأ من الدستور وتعديل بعض فقراته".