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علاوي وعبد المهدي يؤكدان: خطوات الإصلاح السياسي تبدأ بتعديل الدستور

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف الوطنية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "علاوي استقبل في مكتبه رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي".

وأضاف، أن "خلال اللقاء جرى الحديث عن الأوضاع في العراق والسبل الكفيلة بتحقيق الاستقرار بالإضافة الى دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري ودعم جهودها في مكافحة الفساد".


وبحسب البيان، ناقش اللقاء "مقترح التعديلات الدستورية"، مؤكدا علاوي ان "أولى خطوات الإصلاح السياسي الحقيقي يجب ان تبدأ من الدستور وتعديل بعض فقراته".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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