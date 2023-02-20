انت الان تتابع خبر وزير الخارجية: زيارتنا لواشنطن تتعلق بالاقتصاد.. ولا توجد شروط أمريكية تتعلق بالدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين في مؤتمر صحفي حضره مراسل الخليج 365، إن "الوفد العراقي الذي زار واشنطن كان يتكون من قطاعات مختلفة".

وأضاف وزير الخارجية، أنه "تم التطرق لمناقشة الملفات السياسية لكن التركيز الاكبر كان على الموضوعات الاقتصادية وادوات السياسية الاقتصادية المتعبة ومحاربة الفساد بالإضافة الى كيفية مكافحة عصابات داعش".



وتابع، "نطمئن الشعب العراقي أن العملة العراقية قوية ولأسباب اقتصادية ومالية وسياسي".

ولفت حسين الى أن "الغطاء المالي والنفطي الكبير يثبت ان العملة العراقية قوية، وازمة الدولار حصلت بسبب نظام التمويل الالكتروني".

وأشار الى أن "منصة سويفت اوضحت الكثير من التلاعبات والفواتير الوهمية وستعمل على تحديد دفع الدولار الى السوق".

ومضى وزير الخارجية بالقول، إن "المجتمع العراقي لا يزال استهلاكي ويستورد الكثير من المستلزمات وهذا يعني ان هناك حاجة للدولار لاستيراد هذه المواد".

وأوضح، أن "احتياطي العراقي تجاوز 100 مليار دولار"، مبينا أن "هناك فاتورات غير حقيقية كانت تتقدم للحصول على الدولار".

وأردف حسين، أن "الحديث عن فرض شروط على الوفد العراقي الذي زار واشنطن عار عن الصحة"، مضيفا "سيكون هناك استقرار قريب للعملة العراقية وخطواتنا تثبت ان علاقة الدينار العراقي بالدولار تسير بالاتجاه الصحيح".