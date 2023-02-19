انت الان تتابع خبر عضو في الحكمة يحدد اهم المحاور التي يناقشها الاطار في اجتماعاته والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حدد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني، فهد الجبوري، اليوم الاحد، اهم الحاور التي يناقشها الاطار في اجتماعاته الاخيرة.
وقال الجبوري في حديثه لبرنامج(عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إن " الاطار التنسيقي او ائتلاف ادارة الدولة بشكل كامل يناقش قانون الانتخابات وتعديله وايضا اكمال اللجان البرلمانية و استقرار اسعار صرف الدولار"، مشيرا الى ان " الاهتمام يصب في قانون الانتخابات الجديد".