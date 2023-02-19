انت الان تتابع خبر للهجوم على اوكرانيا.. الخارجية الامريكية: الصين تنظر بارسال اسلحة لروسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصرح بلينكن لشبكة سي بي اس: "تحدثنا عن الحرب التي تشنها روسيا وعن قلق نشعر به لكون الصين تنظر في تقديم دعم فتاك الى روسيا".

وسئل عن معنى ذلك في شكل ملموس فأجاب "أسلحة في شكل رئيسي".

والتقى الوزيران مساء السبت في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن. وقالت واشنطن إن الاجتماع كان "صريحا ومباشرا".



وحذر بلينكن الصين من "تداعيات وعواقب" في حال تبين أنها تقدم "دعما ماديا" إلى روسيا في حربها في أوكرانيا، أو أنها تساعدها في الإفلات من العقوبات الغربية، وفق ما صرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس.

بدورها، شككت نائبة الرئيس الاميركي كامالا هاريس من ميونيخ السبت في الحياد الذي تبديه الصين. وقالت إن الولايات المتحدة "قلقة من قيام الصين بتعميق علاقاتها مع موسكو منذ بدء الحرب".

ورأت هاريس أن "أي خطوة من الصين تهدف إلى تقديم دعم فتاك إلى روسيا من شأنها فقط مكافأة العدوان ومواصلة عمليات القتل ومزيد من التقويض لنظام قام على أساس قواعد".

