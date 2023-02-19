انت الان تتابع خبر البنك المركزي يفرض المنصة الالكترونية على جميع المصارف وشركات الصيرفة (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البنك بحسب وثيقة موجهة الى جميع المصارف المجازة وشركات الصرافة كافة وشركات التوسط ببيع العملة الأجنبية المجازة كافة اطلعت الخليج 365 عليها، انه "توجب اعتماد المنصة الالكترونية للبيع النقدي للعملة الأجنبية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 20/2/2023".وأضاف انه "سيتم حرمان المصرف او الشركة التي لا تستخدم المنصة المذكورة من الحصول على حصتها الأسبوعية من النقد (الدولار)".