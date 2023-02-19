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مانشستر يونايتد يصعق ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في "البريميرليج"

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بغداد - ياسين صفوان - واستمرت سلسلة نتائج مانشستر يونايتد المميزة في الآونة الأخيرة، بفضل ثلاثية ماركوس راشفورد "هدفين" (25 و56) وجادون سانشو (61).

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى 49 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.


ويستعد اليونايتد لمواجهة يوم الخميس المقبل، على ملعب أولد ترافورد، في إياب الدور المؤهل لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الخميس الماضي بملعب سبوتيفاي كامب نو، انتهت بالتعادل (2-2)، ليتأجل حسم التأهل بينهما للقاء العودة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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