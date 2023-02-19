انت الان تتابع خبر مانشستر يونايتد يصعق ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في "البريميرليج" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستمرت سلسلة نتائج مانشستر يونايتد المميزة في الآونة الأخيرة، بفضل ثلاثية ماركوس راشفورد "هدفين" (25 و56) وجادون سانشو (61).

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى 49 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.



ويستعد اليونايتد لمواجهة برشلونة يوم الخميس المقبل، على ملعب أولد ترافورد، في إياب الدور المؤهل لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الخميس الماضي بملعب سبوتيفاي كامب نو، انتهت بالتعادل (2-2)، ليتأجل حسم التأهل بينهما للقاء العودة.

