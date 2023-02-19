انت الان تتابع خبر الاعرجي للتيجاني: العراق يرحب بالجميع لاسيما المفكرون والعلماء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للاعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الاخير "استقبل بمكتبه المفكر الإسلامي، الدكتور محمد التيجاني".

ورحب الأعرجي، بحسب البيان بـ"المفكر والعلامة التيجاني"، مؤكدا أن "العراق بلد يرحب بالجميع، لاسيما المفكرون والعلماء، مثمنا الدور العلمي الكبير الذي يضطلع به التيجاني".



من جانبه قدم التيجاني، "الشكر والثناء للعراق وشعبه على حسن الاستقبال والضيافة، داعيا بأن يمن الله سبحانه، على العراقيين جميعا بالمزيد من الأمن والاستقرار والتكاتف".