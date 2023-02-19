انت الان تتابع خبر في ليالي الشتاء الباردة.. تعرفي على فوائد وطريقة تحضير السحلب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعدا مذاقه الشهي، يتمتع السحلب بعدة فوائد تعود على الصحة، فله تأثير على خفض إنزيمات الكبد، ما يجعله مرشحاً لأن يكون دواءً طبيعياً لحماية الكبد.

وللسحلب خواص مضادة للأكسدة، والتأكسد في الكيمياء الحيوية هو تفاعل يقوم بتحويل إلكترونات مادة معينة إلى عوامل مؤكسدة متلفة لخلايا الجسم، ومن المعروف أن مضادات الأكسدة تحمي بشكل عام من السرطان، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.



ويساعد السحلب على تقليل الانتفاخ وعصر الهضم، وهو مناسب جداً لمن يعاني انتفاخ القولون العصبي في جهازه الهضمي، كما يستخدمه الناس في تخفيف حدة الارتجاع المريئي. وكونه يعمل على تنظيم حركة القناة الهضمية، يعتبر مناسباً لتخفيف حدة الإسهال، عدا كونه يقلل نوبات السعال، باعتباره طارداً للبلغم.

ويقلل السحلب مشاكل البشرة، باعتبار خواصه تحافظ على نضارة الجلد، وتحمي من ظهور البثور، عدا كونه يقلل التوتر، كونه مشروباً مهدئاً للجسم.

المكونات:

- كوبان من الحليب.

- صفار أربع بيضات.

- ربع كوب من السكر.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- ملعقتان كبيرتان من مسحوق السحلب.

- جوز هند ومكسرات وقرفة، للتزين.

طريقة التحضير:

- غلي الحليب على نار متوسطة.

- خفق صفار البيض والسكر إلى أن يصبح قوام الخليط كريمي.

- إضافة مسحوق السحلب إلى خليط البيض والسكر والاستمرار في الخفق إلى أن يمتزج الخليط جيداً.

- صَب الحليب على الخليط وتقليبه جيداً ليختلط معه، ووضع الخليط على النار.

- إضافة الفانيليا والخفق باستمرار حتى يغلي الخليط، ثم رفعه عن النار.

- صب الخليط في كؤوس تقديم فردية.

- ترك البودينغ ليبرد، ثم وضعه في الثلاجة.

- يقدم بعد تزيينه بجوز الهند والمكسرات والقرفة.

