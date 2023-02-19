انت الان تتابع خبر بغداد.. السجن المؤبد بحق ثلاثة مجرمين بتهمة التعاطي وتجارة المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المجرمين ضبط بحوزتهم على كميات مختلفة من المواد المخدرة واعترفوا بقيامهم بالمتاجرة فيها خلافا لأحكام القانون".

وأضاف ان "المحكمة أصدرت قرارها استناداً لإحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

