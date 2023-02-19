انت الان تتابع خبر تركيا تعلن عودة أكثر من 10 آلاف سوريا لبلادهم بعد الزلزال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد أكار في تصريحات له، بأن مزاعم "تدفق اللاجئين" من الحدود بعد الزلزال لا تعكس الحقيقة، مضيفا: "بعض أعشاش الفتن قدموا مزاعم عن تدفق طالبي اللجوء عبر الحدود، وقد ثبت عدم صحة هذه المزاعم على الإطلاق، ولا يوجد ممر لبلدنا إلا عبر البوابة الحدودية".وأجرى وزير الدفاع التركي مع رئيس الأركان العامة الجنرال يسار جولر، عمليات تفتيش برية وجوية على الخط الحدودي، وفتشوا النقاط الحدودية عند نقطة الصفر.