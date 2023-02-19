انت الان تتابع خبر دون توضيح سبب رحيله.. أولمبياكوس اليوناني يعلن رحيل مارسيلو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أولمبياكوس في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "تود عائلة أولمبياكوس بأكملها أن تشكر مارسيلو على تعاونه ووجوده في نادينا".

وأضاف: "الوقت الذي مكثه معنا كان قصيرًا ولكنه كان كافيًا لإنشاء رابط أبدي! إنه يعلم أنه في اليونان سيكون لديه أصدقاء دائمًا".



وذكرت تقارير إعلامية مختلفة أن سبب الانفصال بالتراضي الذي جرى بين مارسيلو وأولمبياكوس، يعود لنقص الاستعداد البدني للنجم البرازيلي الذي لم يقدم للفريق ما كان منتظرا منه.

ولم يخض مارسيلو الكثير من المباريات مع فريق أولمبياكوس، منذ انضمامه إليه في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وكانت جميعها كلاعب بديل؛ إذ لم يشارك أساسيا في أي مباراة، ويبدو أن ذلك ما دفع النادي اليوناني لإنهاء تعاقده بالتراضي، خاصة مع الزيادة الواضحة في وزنه.

واكتفى مارسيلو هذا الموسم، بخوض 10 مباريات مع أولمبياكوس، بمجموع 332 دقيقة، منها 92 دقيقة فقط في الدوري اليوناني، محرزًا 3 أهداف خلال اللقاءات العشرة التي خاضها.

وانضم مارسيلو إلى ريال مدريد في شتاء 2007، قادمًا من فلومينينسي البرازيلي، وخلال هذه الحقبة الأسطورية، خاض اللاعب البرازيلي 546 مباراة بقميص النادي الملكي، تمكن عبرها من تسجيل 38 هدفًا وصناعة 103 أهداف.

