انت الان تتابع خبر ضبط 32 حاوية مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "تحريات كمرك المنطقة الشمالية تمكنت من ضبط 32 حاوية تحتوي على (صفائح زجاج و موكيت مستورد و حلويات متنوعة و ثلاجات ولاصق سيراميك ومستلزمات منزلية من الخشب واجهزة كهربائية واعلاف واخشاب وكاشي وسيراميك ومبردات واضافات خرسانية) مخالفة للضوابط والشروط الاستيرادية ".وأضاف البيان، أن "عملية الضبط تمت بأسناد من شرطة الكمارك ووفق قانون الكمارك النافذ ".