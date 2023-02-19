انت الان تتابع خبر غائم مصحوب بالأمطار في الجنوب.. طقس العراق حتى نهاية الأسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".



وتابع، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً إلى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائماً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

