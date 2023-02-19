انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يؤكد أهمية الدور الرقابي للبرلمان بمكافحة الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رشيد استقبل في قصر بغداد، وفد تحالف وطن النيابي برئاسة النائب ياسر إسكندر وتوت"، مشيراً رئيس الجمهورية الى "ضرورة تكثيف الجهود لدعم البرنامج الخدمي للحكومة وبما يضمن تحقيق المطالب المشروعة لجميع أبناء الشعب في حياة كريمة والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار للحفاظ على المكتسبات المتحققة".وبحسب البيان، أكد رشيد "أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب ومتابعته لعمل مؤسسات الدولة المختلفة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الواقع التعليمي في البلاد".

ولفت رئيس الجمهورية الى "الواقع الخدمي والأمني للمحافظات وما يجب اتخاذه من إجراءات ضرورية للنهوض بواقعها".

بدورهم، أعرب أعضاء الوفد الزائر عن "شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية"، مؤكدين "عدم ادخارهم أي جهد لتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين".

