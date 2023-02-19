انت الان تتابع خبر الحكيم يطالب بوقفة أممية جادة ضد الاعتداءات "الإسرائيلية" في دمشق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365: "نشجب بشدة الاعتداء السافر الذي ارتكبه الكيان الصهيوني على الشقيقة سوريا في دمشق، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء وسقط بسببه العديد من الجرحى".

وأضاف، أن "تكرار هذهِ الاستهدافات يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي والمنظمات لرفض هذا العدوان الذي يُخالف القواعد والقوانين الدولية بشكلٍ واضح وصارخ".

