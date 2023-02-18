انت الان تتابع خبر بغداد.. استشهاد منتسب واصابة اخر جراء مداهمة لأحد تجار المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة مخدرات الرصافة داهمت منزل احد تجار المخدرات ضمن منطقة سبع قصور شرق العاصمة"، مشيرا الى ان "اثناء المداهمة حصل اشتباك بين التاجر والقوة استخدم فيه الرصاص والرمان اليدوي".واضاف ان "الاشتباك اسفر عن استشهاد منتسب امني برتبة مفوض واصابة اخر"، لافتا الى انه "تم القبض على التاجر والملقب باسم (سيف العبد) ويعد من التجار الخطيرين".