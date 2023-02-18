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بايرن ميونخ يسقط امام بروسيا مونشنغلادباخ

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بغداد - ياسين صفوان - ثلاثية غلادباخ جاءت بتوقيع لارس شتيندل، جوناس هوفمان، وماركوس تورام، في الدقائق 8، 55 و84، فيما أحرز تشوبو موتينغ وماثيس تيل هدفي الضيوف في الدقيقتين 35 و93.

الخسارة فتحت الباب أمام فقدان البايرن للصدارة لحساب يونيون برلين حال فوز الأخير على شالكه، غدا الأحد.


وتجمد رصيد بايرن ميونخ عند 43 نقطة في الصدارة، فيما قفز مونشنغلادباخ للمركز الثامن بوصوله للنقطة 29.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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