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برشلونة ينافس ليفربول على نجم تشيلسي

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بغداد - ياسين صفوان - وينتهي عقد ماسون مونت مع البلوز في صيف 2024، ويرفض اللاعب الإنجليزي عروض التجديد حتى الآن.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن برشلونة انضم إلى الأندية الراغبة في التوقيع مع مونت في الصيف المقبل.


وأشار الموقع الإيطالي إلى أن مونت يطلب الحصول على راتب كبير في عقده الجديد، على شاكلة اللاعبين المنضمين حديثا إلى البلوز.

وأوضحت أن تشيلسي سيضطر إلى بيع مونت في الصيف المقبل، إذا استمر في رفض عروض التجديد.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أيضاً أن اللاعب على طاولة ليفربول، في الميركاتو الصيفي المقبل، بينما اعترف جراهام بوتر مدرب تشيلسي، بأن المفاوضات مع مونت معقدة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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