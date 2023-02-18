انت الان تتابع خبر التربية تعلن حاجتها لتخصيصات مالية لإعادة ترميم وتأهيل المدارس المتضررة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الجزء المتضرر من المدرسة يتألف من ثلاثة صفوف تقع في الطابق العلوي من البناية وتم اتخاذ قرار بعزله عن الدوام منذ بداية العام الدراسي 2022 – 2023 ، استناداً للكشوفات الهندسية للموقع ولا يوجد دوام فيه مُطلقاً".

وأضافت أنه "بعد التواصل مع الجهات ذات العلاقة نود التوضيح للجميع ان مدرسة الشيماء تتكون من 18 صف دراسي تم ادراج اعادة صيانتها ضمن تخصيصات الامن الغذائي في السنة الماضية بهدف إجراء اعمال تأهيل شاملة لجميع مفاصلها، وسيتم المُباشرة بالعمل خلال الأيام القليلة المُقبلة لتكون جاهزة للخدمة التعليمية".

وجددت الوزارة، بحسب البيان "حاجتها الى تخصيصات كافية لإعادة ترميم و تأهيل المدارس المتضررة والآيلة للسقوط فضلاً عن حاجتها الفعلية لبناء أكثر من 8 آلاف بناية مدرسية في عموم العراق لسد النقص الحاصل في اعدادها والتي لا تتناسب مع تزايد اعداد الطلبة كل عام والقضاء على ظاهرة الدوام الثنائي والثلاثي الذي انعكس سلباً على سير العملية التعليمية".

