انت الان تتابع خبر العراق يعرب للدنمارك عن رغبته في فتح آفاق الاستثمار للشركات الأوروبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "التقى في مقرّ إقامته، مساء اليوم، رئيس الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59".

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، "استعراض سبل توثيق علاقات التعاون والصداقة بين العراق والدنمارك وسائر دول الاتحاد الأوروبي، وفرص العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والشراكة التنموية، فضلاً عن مواجهة التحدّيات التي تسبب بها التغيّر المناخي والأزمات العالمية، كما جرى مناقشة أهمية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والدور الذي يضطلع به العراق لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة".



وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن "رغبة العراق في فتح آفاق الاستثمار للشركات الأوروبية، بعد أن عملت الإصلاحات الاقتصادية على توفير بيئة ملائمة للاستثمار والشراكات الاقتصادية في مجالات الطاقة واستغلال الغاز".

وأكد السوداني، "أهمية مكافحة الفساد المالي والإداري بوصفه ضمن أولويات الحكومة، ورغبة العراق في تعاون الدول الصديقة في مجال استرداد الأموال العراقية والمطلوبين للقضاء والقانون".