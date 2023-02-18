انت الان تتابع خبر "هل سيُحلّ إقليم كردستان؟".. توضيح حكومي: رأي شخصي غير رسمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد العوادي، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنّ "ما ورد في جريدة الصباح، تحت عنوان (هل سيُحلّ إقليم كردستان؟)، بتاريخ اليوم ١٨ شباط ٢٠٢٣، هو رأي شخصي، ولا يمثل وجهة نظر حكومية أو رسمية إطلاقاً".

وأشار إلى أن "موادّ الدستور العراقي وما ورد فيها من كون العراق دولة اتحادية، وبقية الفقرات التي نظمت شكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، هي أحد أهم مكاسب العراق الجديد، التي تعمل الحكومة على ترسيخها ودعمها؛ التزاماً منها، حكومةً شرعيةً منتخبةً وفقاً للدستور، وملتزمة بتطبيقه، فضلاً عن كل القوانين العراقية النافذة".