انت الان تتابع خبر دهوك يتجاوز نفط ميسان بثلاثية في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وافتتح دهوك التسجيل عبر المحترف زاكري كراهير يانيك في الدقيقة (42)، فيما عادل نفط ميسان النتيجة عند الدقيقة (44) عبر لاعبه يونس عبد برو.
وسجل برينس اوبوكو اكيمنك الهدف الثاني لدهوك في الدقيقة (52).
وفي الدقيقة 63 نجح برينس اوبوكو اكيمنك مجدداً من التسجيل لفريق دهوك عبر ركلة جزاء.
وسجل برينس اوبوكو اكيمنك الهدف الثاني لدهوك في الدقيقة (52).
وفي الدقيقة 63 نجح برينس اوبوكو اكيمنك مجدداً من التسجيل لفريق دهوك عبر ركلة جزاء.