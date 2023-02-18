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دهوك يتجاوز نفط ميسان بثلاثية في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان - وافتتح دهوك التسجيل عبر المحترف زاكري كراهير يانيك في الدقيقة (42)، فيما عادل نفط ميسان النتيجة عند الدقيقة (44) عبر لاعبه يونس عبد برو.

وسجل برينس اوبوكو اكيمنك الهدف الثاني لدهوك في الدقيقة (52).


وفي الدقيقة 63 نجح برينس اوبوكو اكيمنك مجدداً من التسجيل لفريق دهوك عبر ركلة جزاء.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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