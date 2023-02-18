اخبار العالم / اخبار العراق

اعتقال أحد مثيري الفتن الطائفية شرقي بغداد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر اعتقال أحد مثيري الفتن الطائفية شرقي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، أن "معلومات وردت من صاحب مطعم ضمن شارع فلسطين عن وجود شخص مشتبه به اثار الرعب بين المواطنين"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية توجهت إلى المطعم وألقت القبض عليه".

وتبين، وفق المصدر، أن "المتهم يحمل كارتون سكائر مصفوفة على شكل حزام ناسف و لم يحمل اي مستمسك ثبوتي ولديه اوراق للحركة المولوية المثير للفتنة الطائفية".


وأشار إلى "استصحابه لمركز شرطة القناة وتسليمه بموجب وصل استلام اصولي".
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا