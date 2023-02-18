انت الان تتابع خبر تقارير ايطالية: باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضاته مع جوزيه مورينيو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الموقع الإيطالي إن هناك محادثات جرت بين لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، والمدرب البرتغالي مورينيو، مؤكدًا أن الأخير يشعر بالإحباط من مجريات الأمور داخل فريق العاصمة روما، ممّا يجعله منفتحًا أمام فكرة الرحيل الصيف المقبل.وعلى الرغم من ارتباط اسم مورينيو مرات عديدة بفريق العاصمة الفرنسية، فإن الأمور باتت مختلفة خلال الوقت الراهن، مما يعزز من فرص إتمام الصفقة في ظل رغبة باريس سان جيرمان، في التعاقد مع مدرب يملك اسمًا كبيرًا يمكنه السيطرة على غرفة ملابس مليئة بالنجوم.

وأكد الموقع الإيطالي أن العلاقة الجيدة بين كامبوس ومورينيو قد تُعجِّل من قدوم المدرب البرتغالي إلى باريس، على الرغم أن الأخبار القادمة من قطر تؤكد اختيار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لتولي المهمة.

ويُعَدّ "السبيشال وان"، من أشد المعجبين بقدرات نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي، كما أن جواو ساكرامينتو مساعده السابق في توتنهام هوتسبير، موجود ضمن الجهاز الفني الحالي للمدرب غالتييه.

واختتم موقع "فوتبول إيطاليا" تقريره بالقول إن مفاوضات باريس سان جيرمان ومورينيو لا زالت في مراحلها الأولى، دون التوصل -حتى اللحظة- إلى اتفاق بين نادي العاصمة الفرنسي وروما، على الرغم من العلاقة الإيجابية التي تجمع الناديين والتي ستجعل المفاوضات تسير بسلاسة على الأرجح.

جدير بالذكر، أن جوزيه مورينيو البالغ من العمر 60 عامًا، مرتبط بعقد مع ناديه روما، حتى يونيو/حزيران 2024، حيث قاد الفريق في مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم، نجح خلالها روما في تحقيق الانتصار 12 مرة، إلى جانب التعادل في 5 مباريات وخسارة 5 مباريات أخرى، ليحتل المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

