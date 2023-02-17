انت الان تتابع خبر زيدان يفجر مفاجأة ويتعاقد مع فريق "للفورمولا 1" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زيدان في تصريحات لصحيفة "لو فيغار": "وقعت عقدا لتولي منصب سفير فريق ألبين، الذي ينشط في سباقات سيارات الفورمولا 1".

وأضاف: "لدينا اتفاق في العقد، بأنه إذا تلقيت عرضا للعمل مدربا بأحد الأندية الكروية، فلن يكون هناك أي تعارض في الأمر".



وتابع زيدان: "في الوقت الحالي لدي وقت، لكن لا أعلم المدة التي سأكون متفرغا فيها. أنتظر عرضا في يوليو المقبل، ومن الممكن أن يصل العرض في وقت أسرع من ذلك".

وأشار الفرنسي: "وافقت على عرض ألبين، لأنني أريد أن أكون مشغولا، هناك عمل ولكن هناك أيضا ما لم أفعله حتى الآن".

وابتعد زين الدين زيدان، عن التدريب منذ إنهاء ولايته الثانية مع فريق ريال مدريد في صيف 2021.

ويدافع زيدان عن مشروع يمنح الفرصة للأطفال الذين يريدون أن يصبحوا مهندسين وميكانيكيين في بيئة مغلقة بـ"الفورمولا 1": "الشيء المثير للاهتمام في هذا المشروع، هو إعطاء فرصة لهؤلاء الأطفال، الفورمولا 1 رياضة تخاطب الجميع".

وكشف زيدان: "بدأت بتشجيع البرازيلي أيرتون سينا، ومنذ تلك الحقبة وأنا أعشق الفورمولا 1، من الرائع رؤية سيارة جميلة، هذا أمر غير متاح للجميع، لدينا 20 سائقا فقط".

