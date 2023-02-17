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رسميا.. برشلونة يعلن عن ضم المكسيكي جوليان أراوخو

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بغداد - ياسين صفوان - وفشل برشلونة في ضم اللاعب الشاب، خلال اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي الماضي، قبل أن يعلن اليوم الجمعة عن التعاقد معه رسميا.

وسينضم الظهير الأيمن الذي يملك في رصيده 3 مباريات دولية، إلى تدريبات الفريق الرديف لبرشلونة تحت قيادة رافا ماركيز.


ويخطط البلوجرانا إلى تأهيل لاعبه الجديد، حتى تصدر محكمة التحكيم ، حكمها بشأن تسجيله بقائمة الفريق، بعد تأخر برشلونة في تسجيله لمدة 18 ثانية عقب إغلاق الميركاتو الأخير.

وتوجه أراوخو إلى برشلونة أمس الخميس، من أجل الخضوع إلى الكشف الطبي قبل الانضمام لصفوف الفريق.

يذكر أن برشلونة يعاني من أزمة في مركز الظهير الأيمن، الأمر الذي أجبر مدربه تشافي للاعتماد على قلب الدفاع جوليس كوندي في ذلك المركز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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