انت الان تتابع خبر اعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت ضمن مدينة الكاظمية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية باشرت باعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت ضمن مدينة الكاظمية لمناسبة احياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)".
يذكر ان "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية لتأمين الزيارة الرجبية عبد الامير الشمري أعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام".
يذكر ان "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية لتأمين الزيارة الرجبية عبد الامير الشمري أعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام".