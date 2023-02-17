اعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت ضمن مدينة الكاظمية

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية باشرت باعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت ضمن مدينة الكاظمية لمناسبة احياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)".

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012