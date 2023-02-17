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اعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت ضمن مدينة الكاظمية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية باشرت باعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت ضمن مدينة الكاظمية لمناسبة احياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)".

يذكر ان "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية لتأمين الزيارة الرجبية عبد الامير الشمري أعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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