الصحة تعلن نجاح خطتها الخاصة بزيارة الامام موسى الكاظم

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمتابعة واشراف وزير الصحة صالح الحسناوي اعلنت وزارة الصحة عن نجاح خطتها الخاصة بتقديم الدعم والاسناد الصحي لزيارة الامام موسى الكاظم (عليه السلام) طيلة فترة الايام السابقة بالتعاون مع الجهات الامنية والخدمية والعتبة الكاظمية المقدسة".واضافت ان "ملاكاتها ودوائرها المشاركة وذات العلاقة قدمت خدمات متميزة وبشكل متواصل واستنفرت المؤسسات الصحية والإسعاف الفوري والمفارز الطبية الثابتة والمتنقلة وسيارات الإسعاف وفرق الرقابة الصحية وغيرهم بمختلف التخصصات مشيدا بجهود منتسبي الوزارة الذين ساهموا بإنجاح هذه الخطة".

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع