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قبل موقعة أوساسونا.. الغيابات تضرب ريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان - وشهدت قائمة "الميرينجي" غياب كل من الفرنسي كريم بنزيما والألماني توني كروس، بسبب الإصابات.

وضمن قائمة الملكي الأسماء التالية:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لويس لوبيز.

خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - روديجير.


خط الوسط: مودريتش - كامافينجا - تشواميني - سيبايوس - فالفيردي.

خط الهجوم: هازارد - أسينسيو - فينيسيوس - رودريجو - ألفارو.

يشار إلى أن ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب فرق الليجا برصيد 48 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر، فيما يقع أوساسونا بالمركز ال 9 ب 30 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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