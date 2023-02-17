انت الان تتابع خبر القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بتوجيه شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي وبعد تقديم شكوى من قبل احدا المواطنات على أثر تعرضها للأبتزاز الالكتروني من قبل احد الاشخاص،وجه بتشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع باشراف مدير المكافحة العقيد الحقوقي رائد راضي وبأمرة ضابط شعبة مكافحة الإجرام المقدم فارس عليوي، وبعد القبض على المتهم اعترف أثناء التحقيق بابتزاز احدى الفتيات باختراق حسابها الشخصي (الفيس بوك) وسحب صورها الشخصية وطلب منها مبالغ مالية".واضافت انه "تم تصديق اقواله لغرض إحالته إلى المحكمة المختصة".