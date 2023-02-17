العراق والكويت يؤكدان التطلع إلى المزيد من التعاون البنّاء

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الاخير "التقى وزير الخارجية في دولة الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وذلك خلال حضوره مؤتمر ميونخ للأمن".

واضاف البيان، أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على الروابط الأخوية والمشتركة التي تجمع العراق والكويت، والتطلع إلى المزيد من التعاون البنّاء، وتعزيز علاقات الشراكة المثمرة في المجالات الاقتصادية المتنوعة، بما يسهم في استقرار شعبَي البلدين نحو التنمية والازدهار".