انت الان تتابع خبر بارزاني يبحث مع وفد من الكونغرس الأمريكي محاربة الإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب بارزاني، ورد لـ الخليج 365، أنه "في إطار مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، عقد بارزاني، مساء اليوم، اجتماعين مع كل من السيناتور كريس فان هولن ووفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايكل تورنر".ونوقشت خلال الاجتماعين "سبل تعزيز علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق وإقليم كردستان".

وأكد الجانب الأمريكي، على "استمرار مساندة الولايات المتحدة لإقليم كردستان في محاربة الإرهاب والتصدي لداعش ومساعدة العراق في مواجهة التحديات التي يتعرض لها البلد".

وأشار الجانب الأمريكي إلى "عملية إصلاح وتوحيد البيشمركة"، وفي هذا السياق أكد بارزاني "التزام الإقليم بمواصلة العملية وإنجاحها، مشدداً على أهمية وضرورة المساعدة الأمريكية في هذا المجال".

وبحثت خلال الاجتماعين "أوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك وتبودلت الآراء حولها".

