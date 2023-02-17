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السوداني يدعو المديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية لزيارة العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "التقى، في مقرّ إقامته بمدينة ميونخ الألمانية، المديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية كومفورت إيرو، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59".

وشهد الاجتماع "بحث تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة مختلف التحديات والأزمات العالمية، الاقتصادية والأمنية فضلاً عن مشاكل التغيرات المناخية، والعمل المشترك للتصدي لها والتخفيف من آثارها".

وفي ختام اللقاء، وجّه رئيس مجلس الوزراء دعوة إلى المديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية لزيارة العراق، بحسب البيان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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