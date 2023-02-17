انت الان تتابع خبر زلزال تركيا وسوريا.. حصيلة الضحايا ترتفع إلى 44 ألفاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مسؤولون ومسعفون إن 38044 شخصا لقوا حتفهم في تركبا و5800 في سوريا جراء لتصل الحصيلة الإجمالية المؤكدة إلى 41732.

وتكثف وكالات الإغاثة الدولية جهودها لمساعدة الملايين الذين تركوا بلا مأوى، وكثير منهم ينامون في الخيام أو المساجد أو المدارس أو في سياراتهم الخاصة.



وناشدت الأمم المتحدة، يوم امس الخميس، العالم جمع أكثر من مليار دولار لمساعدة لعملية الإغاثة التركية. جاء ذلك بعد يومين فقط من مناشدتها لجمع 400 مليون دولار للسوريين.ذكر أنه في 6 اشباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين