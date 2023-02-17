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انت الان تتابع خبر بالصور.. أعداد "غفيرة" في الكاظمية المقدسة تحيي ذكرى استشهاد الامام الكاظم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتشهد مدينة الكاظمية في العاصمة بغداد، صباح اليوم الجمعة، تواجد أعداد غثيرة من الزوار بذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع).
يشار إلى أن ملايين المسلمين يقصدون سنوياً مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد وذلك لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع)، فيما تعمد القوات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات مشددة.
وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم (ع).