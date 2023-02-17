انت الان تتابع خبر بالصور.. أعداد "غفيرة" في الكاظمية المقدسة تحيي ذكرى استشهاد الامام الكاظم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشهد مدينة الكاظمية في العاصمة بغداد، صباح اليوم الجمعة، تواجد أعداد غثيرة من الزوار بذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع).