انت الان تتابع خبر تجدد الاحتجاجات بإيران.. هتافات ضد النظام والأمن يتصدى بقنابل الغاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها منصات إخبارية، خروج احتجاجات شعبية ضد النظام بمناسبة مرور أربعين يوما على إعدام اثنين من المتظاهرين جرى اعتقالهما في الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.وأعدمت السلطات القضائية الإيرانية، في 7 كانون الثاني/ يناير الماضي، الشابين محمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني بتهمة قتل عنصر من قوات الباسيج خلال احتجاجات بمدينة كرج غرب طهران.

وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، هتفت مجموعة من الناس في ستار خان بطهران هتافات مثل ضد الحكومة.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في شارع ستار خان، بحسب تقارير نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت تقارير عن تجمعات أيضًا في طهران بارس ونارمك وشهرزيبا وإكباتان وشارع شريعتي بالقرب من المترو في العاصمة. وأظهرت صور تجمعات في ساحة الثورة بطهران.

كما خرجت احتجاجات في مدن محافظة كردستان غرب إيران، وأضرم المحتجون في مدينة سنندج مركز المحافظة النيران وأغلقوا الطرق في شوارع المدينة وسط هتافات ضد النظام الإيراني.

وتم الإبلاغ عن تجمعات في مدن أصفهان وشيراز ورشت وأراك ومشهد شمال شرق إيران.

وفي الاحتجاجات التي استمرت قرابة أشهر منذ وفاة مهسا أميني، لقي نحو 500 شخص مصرعهم، فيما تم اعتقال أكثر من 19 ألف شخص، بينما أعدمت السلطات الإيرانية أربعة متظاهرين.

