انت الان تتابع خبر بعد 11 يوماً.. إخراج امرأة تركية من تحت أنقاض الزلزال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأنقذت الفرق نسليهان قليج 42 عاما وهي على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار في مجمع "أبرار" السكني، وعلى الفور تم تسليمها إلى طواقم الإسعاف كي يتم نقلها إلى المستشفى من أجل تلقّي العلاج.

يذكر أنه في 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.