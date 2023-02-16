انت الان تتابع خبر لبنان.. مقتل 3 عسكريين و 3 مطلوبين في بلدة "حورتعلا" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما أكدت قيادة الجيش اللبناني "استمرار عمليات الدهم التي تنفذها وحدة من الجيش ودوريّة من مديرية المخابرات، في بلدة حورتعلا- البقاع، وقد بلغ عدد الموقوفين تسعة حتى الساعة".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش عن مداهمة منازل مطلوبين بتجارة المخدرات تنفذها وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا- البقاع، حيث تعرض العناصر لإطلاق نار، فردوا على مصادر النيران ما أدى إلى وقوع إصابات من الجانبين.