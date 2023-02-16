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السوداني يبحث في ميونخ جهود فريق التحقيق بجرائم داعش

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "التقى رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، في مدينة ميونخ الألمانية، المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن".

وجرى خلال اللقاء "مناقشة الجهود المتواصلة التي يقوم بها فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش (اليونيتاد)، في مجال التحقيق بالجرائم الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق المدنيين العزّل في العراق، وملاحقة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا تلك الجرائم والناجين منها".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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