انت الان تتابع خبر عشرون قتيلاً بانهيارات جليدية في طاجيكستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وضربت معظم الانهيارات الجليدية منطقة جورنو-بادخشان ذاتية الحكم على الحدود مع الصين وأفغانستان وأجلت السلطات هناك أكثر من 400 أسرة لإبعادها عن المناطق الخطرة.

وقالت الحكومة، إن الانهيارات الجليدية أصابت المنازل والطرق، كما تم تعليق حركة المرور الدولية بالكامل.



وحث ريزو نزارزودا رئيس بلدية العاصمة الإقليمية خوروج سكان المنطقة، البالغ عددهم 30 ألف نسمة، على البقاء في منازلهم مع تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة.