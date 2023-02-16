انت الان تتابع خبر دموع وسواد.. أجواء حزينة في مدينة الكاظمية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت).

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم (ع).



أدناه الصور: