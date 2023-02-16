انت الان تتابع خبر "الناتو": المواجهة مع روسيا قد تستمر لسنوات عديدة جداً جداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ستولتنبرغ في مقابلة صحفية: "يجب أن نكون مستعدين للأمد الطويل، لكن ذلك قد يستمر لسنوات عديدة جدا جدا".

وأضاف في هذه المقابلة التي أجريت قبل أسبوع من الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا: "الرئيس بوتين يريد أوروبا مختلفة، حيث يمكنه التحكم بجيرانه وحيث يمكنه أن يقرر ما يمكن أن تفعله الدول".



وأوضح ستولتنبرغ: "نحن هنا للتأكد من انتصار أوكرانيا في هذه الحرب وتزويدها بالأسلحة والذخائر والدعم الذي تحتاجه".

وتابع: "إذا انتصر الرئيس بوتين في أوكرانيا سيكون ذلك مأساة للأوكرانيين. لكن ذلك سيكون أيضا خطيرا علينا جميعا لأنه هو وغيره من القادة الاستبداديين سيقتنعون بأنهم عندما يستخدمون القوة العسكرية يمكنهم تحقيق أهدافهم".

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد قال يوم الثلاثاء، إن "شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تدفع حلف شمال الأطلسي فعلياً إلى الصراع، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى مستوى "لا يمكن التنبؤ به" من التصعيد".

واضاف إن "الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إطالة أمد الصراع قدر الإمكان".

