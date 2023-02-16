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عطل إلكتروني يضرب مطارات ألمانية

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بغداد - ياسين صفوان - ومن بين المطارات المتضررة، مطارات في دوسلدورف ونورمبرج ودورتموند بينما تعمل المواقع الإلكترونية لأكبر المطارات الألمانية، في فرانكفورت وميونيخ وبرلين، بشكل طبيعي.

ولم يفصح الموقع الإلكتروني لمجلة فوكوس، التي كانت أول من أفاد بحدوث التعطل، عن سبب المشكلة.


وقال متحدث باسم مطار دورتموند "نعمل لإصلاح العطل"، مضيفا أن من غير المرجح أن يكون العطل بسبب حمل زائد اعتيادي. وتابع المتحدث "يوجد سبب وجيه للشك في أن هذه هجمة قرصنة".

وأفاد الموقع الإلكتروني لمجلة شبيجل بأن المشكلات ربما تسبب فيها هجوم لحجب الخدمة، حيث تُرسل كميات هائلة من بيانات الإنترنت الموجهة إلى الخوادم المستهدفة في حملة بسيطة نسبيا ممن يسمون أنفسهم "نشطاء اختراق" (هاكتيفيستس) لتعطيل المواقع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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