بيان خليجي - أمريكي مشترك ضد إيران

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بغداد - ياسين صفوان - وطالبت المجموعة، خلال اجتماعها الثالث في بالرياض، إيران "بوقف استفزازاتها النووية والتعاون التام مع مفتشي وكالة الطاقة الذرية"، لافتة إلى أن "التقدم الملحوظ في البرنامج النووي الإيراني، تجاوز الاحتياجات المدنية لإيران".وعبر البيان، عن "المخاوف الشديدة بشأن التعامل العسكري المتزايد بين إيران وأطراف حكومية وغير حكومية، بما في ذلك استمرار إيران في تزويد جماعة "أنصار الله" في اليمن بالأسلحة التقليدية، والصواريخ المتقدمة، وأنظمة الطائرات دون طيار، ما أطال من أمد الصراع في اليمن وأدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية هناك".

وحث الجانبان، المجتمع الدولي على تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر نقل الأسلحة والأعتدة، مؤكدين أهمية متابعة آليات المساءلة في هذا الصدد.

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

