انت الان تتابع خبر زلزال تركيا.. انتشال مراهقة حية بعد 248 ساعة تحت الأنقاض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونجحت الفرق بانشال ألينا أولماز، والبالغة 17 عامًا، حية من تحت أنقاض مبنى منهار في منطقة دول قادر أوغلو.

وسلمت فرق الإنقاد أولماز إلى طواقم الإسعاف لنقلها إلى المستشفى من أجل العلاج.

وأمس الأربعاء، تمكنت فرق الإنقاذ بانتشال سيدة تبلغ 42 عاماً من تحت الأنقاض، في ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، بعد 222 ساعة على الزلزال.



وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.